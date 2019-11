Bereits 6.000 Besucher auf der AK-Bildungsmesse

Jugendliche können sich noch am Samstag 9 bis 17 Uhr über Lehre und weiterführende Schulen informieren.

Die "Berufsinfomesse L14" richtet sich an 14-Jährige die noch nicht wissen, wie es nach der 8. Schulstufe weitergeht. Im AK-Bildungszentrum ( Theresianumgasse 16-18) informieren 30 Aussteller über Lehrberufe und weiterführende Schulen.Am Freitag hat AK-Präsidentin Renate Anderl die Messe besucht. Dabei appelierte sie an die Unternehmen: "Schafft mehr Ausbildungsplätze", denn derzeit haben 22.000 Jugendliche keine Lehrstelle.Außerdem verlangte sie mehr Schulplätze in berufsbildenden Schulen wie HTL, HAK oder Handelsschulen: „Wien wird jünger, die Zahl der Jugendlichen steigt. Gibt es mehr Schulplätze, nehmen wir damit auch Druck vom Lehrstellenmarkt."