Vor 33 ' Bergsteiger (47) in Tirol 120 Meter abgestürzt

Die Marienbergspitze auf der Mieminger Kette Bild: Kein Anbieter/Zoom-Tirol

Ein 47-jähriger Alpinist ist am Sonntag vor den Augen seiner Frau und eines Freundes zwischen 100 und 120 Meter tief auf der Mieminger Kette abgestürzt.