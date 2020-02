Riesige Suchaktion nach vermisstem 21-Jährigen

Die Einsatzkräfte in Laakirchen (Bez. Gmunden) suchten nach einem 21-Jährigen. Er war seit Faschingsdienstag abgängig – Donnerstagmittag dann das große Aufatmen. Er ist wohlauf.

++UPDATE++UPDATE++UPDATE++Die Suchaktion konnte abgebrochen werden, der 21-Jährige ist wohlauf.Großangelegte Suchaktion nach einem vermissten 21-Jährigen in Laakirchen bzw. Ohlsdorf (Bez. Gmunden).Von Bernd Altmanninger fehlt seit dem Faschingsdienstag jede Spur, wie die Polizei am Donnerstag auf-Anfrage bestätigt.Die Feuerwehr ist seit Donnerstagfrüh kurz vor 8 Uhr im Großeinsatz. Die Freiwilligen Feuerwehren Aurachkirchen, Laakirchen, Oberweis, Traun, Ohlsdorf und die Betriebsfeuerwehr Steyrermühl sind im Einsatz.Auch Taucher und die Wasserrettung suchen den Mann in der Traun.Auch auf Facebook wird nach dem Bursch gesucht. Bernd Altmanninger soll am 25.02.2020 zirka 21.30 Uhr zuletzt in Laakirchen, im Bereich zwischen dem Gasthaus Bader und dem Altenpflegeheim in der Wolfstraße gesehen worden sein.Er war als Gandalf-ähnliche Gestalt verkleidet.Hinweise bitte dringend an die Polizei (133).