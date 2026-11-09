i Jürgen Drews lebt inzwischen in München. Wird Bernhard Brink (re.) jetzt der neue "König von Mallorca"? imago images/Tinkeres Nach 40 Jahren "Nicht mehr mein Berlin" – Schlagerlegende wandert aus Nach 40 Ehejahren wandert Bernhard Brink mit seiner Frau Ute nach Mallorca aus und beginnt dort einen neuen Lebensabschnitt. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 14:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bernhard Brink, bekannt durch zahlreiche Schlagerhits wie "Blondes Wunder", "100 Millionen Volt" oder "leben und lieben", hat gemeinsam mit Ehefrau Ute einen großen Schritt gewagt.

Das Paar verlässt nach vier Jahrzehnten die deutsche Hauptstadt und zieht auf die spanische Insel Mallorca. Der Start in das neue Leben erfolgte vergangene Woche mit dem Flug von Berlin auf die Balearen.

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Neues Zuhause mit Meerblick

Die beiden haben sich eine Traumwohnung in Bendinat im Südwesten der Insel gekauft. Auf 150 Quadratmetern mit Blick aufs Meer wollen sie nun ihr Leben genießen – nur 15 Minuten vom Flughafen und der Altstadt entfernt.

"Ein Paradies", schwärmen Bernhard und Ute Brink. "Besser hätten wir es nicht finden können." Der Sänger kennt die Insel schon seit Jahrzehnten durch zahlreiche Auftritte am Ballermann. Besonders Ute habe sich immer gewünscht, dorthin zu ziehen.

Brink erzählt: "Ich kenne die Insel seit meinen Auftritten am Ballermann. Vor 50 Jahren hat das begonnen, es waren mit der Zeit 220 Konzerte. So habe ich dort immer wieder viele Menschen kennengelernt, die auch zu Freunden wurden."

Das Paar freut sich auf die Ruhe, das Meer und die besondere Atmosphäre der Insel. Aus den selben Gründen ist erst vor kurzem auch Schlager-Kollegin Misha Kovar nach Mallorca übersiedelt.

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Abschied von Berlin

Auch wenn das Penthouse in Berlin-Grunewald erhalten bleibt, hat Brink mit der Hauptstadt innerlich abgeschlossen. "Politisch und gesellschaftlich erschreckt mich die Entwicklung in Berlin zunehmend immer mehr. Es gibt so viele Veränderungen. Es tut mir leid und es ist jammerschade, aber das ist nicht mehr mein Berlin, in das ich Anfang der 1970er-Jahre gezogen bin", sagt er dem "Mallorca Magazin".

Seine musikalische Karriere begann 1972 mit Auftritten in der ZDF-"Hitparade". Brink erinnert sich an alte Weggefährten wie Dieter-Thomas Heck, Roy Black und Rex Gildo. Während viele von ihnen schwierige Schicksale erlebten, konnte Brink sich erfolgreich behaupten.

"Mein Vater hat mir sehr früh mit auf den Weg gegeben, mit dem Erfolg und dem Geld demütig und behutsam umzugehen. Dafür bin ich ihm noch immer dankbar. Denn das erlaubt mir heute, dieses schöne Leben ohne Sorgen führen zu können."

Pläne für die Zukunft

In Sachen Spanischkenntnisse gibt sich der Schlagerstar selbstironisch: "Una cerveza, por favor" und "La cuenta, por favor" beherrscht er bereits.

"Aber sobald wir uns etwas eingelebt haben, werden wir einen Spanisch-Kurs bei einer Privatlehrerin nehmen. Das gehört einfach dazu im respektvollen Umgang mit den Einheimischen. Wir möchten nicht die typischen Deutschen sein, die hier nur ihr eigenes Ding machen. Wir möchten an dieser schönen Kultur teilhaben – und einen Beitrag zum Miteinander leisten."

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Im kommenden Jahr wird Bernhard Brink 75 Jahre alt. Seine Abschiedstournee 2027 steht unter dem Motto "Danke für die Zeit". Am 30. Jänner ist er live – mit Adriana — im Wiener Portofino zu sehen.

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"Neben meinen Hits werde ich meinem Publikum auch die schönsten Anekdoten aus 54 Jahren Bühne erzählen", verspricht er. Passend dazu sein aktueller Hit: "Du kannst es immer noch."