Berufsschüler von Kollegen abgepasst und verprügelt

Am Heimweg von der Landesberufsschule Stockerau soll ein Syrer einen Mitschüler abgepasst und geschlagen haben. Das Opfer musste ins Spital, erstattete Anzeige.

Schmerzliches Erlebnis für Berufsschüler Andreas () am Heimweg von der Schule: In der Nähe des Supermarktes beim Bahnhof Stockerau (Bezirk Korneuburg) wurde der Bursch von seinem syrischen Mitschüler abgepasst und geschlagen.Das Opfer musste ins Krankenhaus, dort wurden Prellungen diagnostiziert. Andreas konnte einige Tage nicht am Unterricht teilnehmen ().Der mutmaßliche Schläger wurde laut Landespolizeidirektion Niederösterreich auf freiem Fuß angezeigt.