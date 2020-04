Berührendes Video von Holzschuh kurz vor Tod

"Alles was zählt"-Star Ron Holzschuh ist an den Folgen einer schweren Erkrankungen verstorben. Kurz vor seinem Tod postete der 50-Jährige noch ein emotionales Video.

Vor seinem Tod teilte Ron Holzschuh emotionale Worte mit seinen Followern. Am Dienstagabend machte diese traurige Nachricht die Runde: Der "Alles was zählt"-Star ist im Alter von 50 Jahren an den Folgen einer schweren Erkrankung gestorben.Bis zuletzt stand der Schauspieler für die Daily Soap vor der Kamera und teilte im Netz regelmäßig Einblicke in seinen Alltag. Sein letzter Beitrag auf Instagram geht seinen Fans mit dem Wissen um seine tödliche Krankheit besonders ans Herz."Ich hoffe, dass die Welt immer friedlicher wird. Und dass die Grausamkeit vertrieben wird aus dieser schönen, leuchtenden Welt", ließ der Schauspieler in einem kurzen Clip seinen Gedanken freien Lauf.Dann ergänzte der 50-Jährige noch: "Denn wo Licht ist, kann kein Schatten sein."