Besitzer kutschieren "Mini" in Kinderwagen

Die Liebe zu Hunden geht manchmal so weit, dass sie von ihren Besitzern wie Kinder behandelt werden. So vielleicht auch bei diesem Mann mit Hündin "Mini".

Hund als Kinderersatz?

Es gibt nichts, was es nicht gibt: Unser ""-Redakteur entdeckte am Samstag zu Mittag ein Pärchen aus Deutschland, das mit ihrer Hündin "Mini" in der Nähe von "The Mall" in Wien-Landstraße unterwegs war.Das Kuriose an der Geschichte ist allerdings, dass das junge Malteser-Weibchen von ihren Besitzern in einem Kinderwagen durch Wien kutschiert wurde. Oder nennt man sowas einen Hundewagen?Auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Anblick, allerdings schienen Besitzer und Hund mit dieser Vorgehensweise gleichermaßen zufrieden zu sein.Immer wieder kommt es vor, dass Menschen ihre Hunde wie Kinder behandeln: Oft werden die Vierbeiner als gleichwertiger Teil der Familie angesehen und ebenso behandelt. Sei es ein Hundewagen oder das Tragen des Tieres auf dem Arm, wie bei einem Baby. Solange es Mensch und Tier gleichermaßen Spaß macht, scheint auch nichts dagegen zu sprechen.