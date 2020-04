Bestatter sagen Corona mit "Verhüterli" den Kampf an

Mit tiefschwarzem Humor haben die Betreiber des Bestattungsmuseums am Zentralfriedhof ihrer Institution zu Kultstatus verholfen. Jetzt sorgen sie mit einem neuen Corona-Produkt für heitere Stimmung.

Mit knackigen Sprüchen wie "Ich lese, bis ich verwese" und "Ich turne bis zur Urne" auf T-Shirts und skurrilen Dingen wie Lego-Krematorien haben es die Bestattung und Friedhöfe Wiens geschafft, zu einer wahren Kult-Institution samt eingefleischter Fangemeinde zu avancieren. Auch in Zeiten der Corona-Krise sieht man hier dem Tod neben einem weinenden eben auch mit einem lachenden Auge entgegen.Aus aktuellem Anlass wurden nun auch ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) ins Sortiment aufgenommen. Das "Aushuastverhüterli" des Bestattungsmuseums Wien ist natürlich ganz in Tiefschwarz ("was sonst") gehalten, genauso wie der humorige Aufdruck. Nach eigenen Angaben ist die urige Maske aus recyceltem PET-Stoff hergestellt und bei rund 60 Grad waschbar. Sie kann also mehrmals getragen werden.Das "Aushuastverhüterli" kann im hauseigenen Online-Shop um 6,90 Euro pro Stück vorbestellt werden. Die Lieferzeit wird voraussichtlich 14 Werktage dauern. "Wir zahen an und geben alles", schreibt das Bestattungsmuseum und bittet Interessenten um Vorbestellung, damit die Masken direkt nach Lieferung am 24. April verschickt werden können. Auf Facebook machen sie jetzt schon kräftig Stimmung: "Geben wir dem 'Aushuastn' keine Chance!"