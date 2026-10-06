i Jeffrey Archer IMAGO/ZUMA Press Jeffrey Archer Buch erscheint heute – Bestseller-Autor plötzlich tot Der britische Schriftsteller Jeffrey Archer ist tot. Er starb nur einen Tag vor der Veröffentlichung seines letzten Buchs. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 08:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit seinen Büchern begeisterte er Millionen Menschen weltweit – nun ist Jeffrey Archer im Alter von 86 Jahren gestorben. Der britische Bestsellerautor sei am Montag "plötzlich und friedlich zu Hause" verschieden, teilte sein Verlag HarperCollins mit.

Von Archers Werken wurden mehr als 300 Millionen Exemplare verkauft. Sein letztes Buch "Adam und Eva" hatte er noch fertiggestellt – es soll heute, Dienstag, offiziell erscheinen.

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Sein Verlag nannte ihn einen meisterhaften Geschichtenerzähler, dem seine Leserinnen und Leser alles bedeutet hätten, wie Bunte berichtet. Der britische Moderator Gyles Brandreth schrieb auf X, er habe am Sonntag noch einen wunderbaren Abend mit Archer verbracht.

Vom Politiker zum Bestseller-Autor

Der in London geborene Schriftsteller verfolgte auch eine politische Karriere. Er saß für die Konservative Partei zunächst im britischen Unterhaus und war zeitweise sogar ihr stellvertretender Vorsitzender. Bis 2024 gehörte er dann dem britischen Oberhaus an.

2001 wurde seine Karriere durch eine Gefängnisstrafe unterbrochen. Archer hatte 14 Jahre zuvor ein Gericht im Rechtsstreit mit einer Zeitung über ein Alibi belogen und wurde nachträglich wegen Meineids verurteilt. Zwei Jahre einer vierjährigen Strafe saß er ab.

Sein größter Erfolg

Seinen Durchbruch hatte Archer mit 34 Jahren mit dem Roman "Es ist nicht alles Gold, was glänzt". Das Buch half ihm, dem Bankrott zu entgehen, wurde in 17 Ländern veröffentlicht und verkaufte sich knapp 30 Millionen Mal.

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Als sein bekanntestes Werk gilt "Kain und Abel" aus dem Jahr 1979. Über 100 Millionen Menschen lasen das Epos über zwei ungleiche Männer, die am selben Tag geboren wurden. Es wurde in 42 Sprachen übersetzt und in mehr als 100 Ländern veröffentlicht.