Besucherrekord bei den Ausflugszielen in NÖ

Tagesausflüge in Niederösterreich boomen – das belegen die Zahlen der "Top-Ausflugsziele".

Pro Jahr planen rund 23,5 Millionen Personen einen Ausflug nach Niederösterreich. Damit den Gästen auch beste Qualität geboten wird, gibt's die Marke "Top-Ausflugsziele".48 Naturparks, Erlebniswelten oder Entspannungs-Ziele tragen das Qualitätssiegel bereits, mehr als sechs Millionen Besucher werden jährlich in den Betrieben gezählt."Die Tendenz der Besucherzahlen ist erfreulicherweise weiter im Steigen", so Wolfgang Mastny, Sprecher der Top-Ausflugsziele. Auf Lorbeeren ausruhen will man sich aber nicht: Barrierefreiheit und Digitaler Tourismus sind die Themen, mit denen man sich derzeit intensiv beschäftigt.44 der 48 Ausflugsziele können mittlerweile auch über die Niederösterreich-Card besucht werden. "40 Prozent aller Card-Ausflüge gehen in ein Top-Ausflugsziel", erzählt Marion Boda, Geschäftsführerin der Niederösterreich-CARD.Im nächsten Jahr werden vermutlich gleich zwei weitere Destinationen in das Portfolio der "Top-Ausflugsziele" aufgenommen. "Unsere Hochrechnung ergibt für 2019 rund 6,2 Millionen Besucherinnen und Besucher", jubelt Mastny.Unterteilt in sieben Kategorien "Bahn- & Schifffahrt", "Burgen & Schlösser", "Genuss-, Garten- & Erlebniswelten", "Museen & Ausstellungen", "Stifte & Klöster", "Thermen & SPA" und "Tier-, Natur- & Nationalparks" bieten die TAZ ein vielfältiges Angebot. Vom spannenden Entdecken von Produktionsabläufen über wertvolle Zeitreisen in die Geschichte bis hin zu neuen Abenteuerspielplätzen.