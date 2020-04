Betonteil brach von Brücke: Lokführer (51) tot

Ein Güterzug fuhr im deutschen Auggen in ein Brückenteil und entgleiste. Der 51-jährige Lokführer starb, mehrere weitere wurden zum Teil schwer verletzt.

Im baden-württembergischen Auggen ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Zugunglück gekommen. Ein Güterzug der Schweizer Bahngesellschaft BLS, der Richtung Basel unterwegs war, ist auf der Rheintalstrecke in ein Brückenteil gekracht. Das Betonteil war zuvor von der sich noch im Bau befindenden Brücke in den Gleisbereich gestürzt."Ein Teil der Brücke ist heruntergefallen, sodass der Zug nicht mehr abbremsen konnte und mit dem Teil kollidierte", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Freiburg.Der Zug sei um 19.19 Uhr von Freiburg im Breisgau abgefahren in Richtung Italien mit Ziel Novara, sagt BLS-Mediensprecher Stefan Dauner auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Dieser Zug wurde zwar von einer BLS-Lok gezogen, verantwortlich für den Bahnverkehr bis Basel war laut dem BLS-Sprecher jedoch SBB Cargo International.Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Freiburg bestätigt gegenüber "20 Minuten", dass der 51-jährige Lokführer beim Unglück ums Leben kam. Der Güterzug führte auch einen Personenwagen mit, auf dem restlichen Teil befanden sich Lkw. Im Personenwagen befanden sich deren Fahrer, insgesamt zehn Personen. Die meisten von ihnen wurden laut der Polizei leicht verletzt. Mehrere Waggons sind aus den Schienen gesprungen.Sven Flore, CEO von SBB Cargo International, ist tief betroffen: "Ich bin bestürzt und bedaure dieses tragische Zugunglück zutiefst. In Gedanken sind wir beim verunglückten Lokführer und seinen Angehörigen – mein aufrichtiges Beileid. Den Verletzten wünschen wir rasch gute Besserung." Das Unternehmen betonte in einer Mitteilung vom Freitag, man unterstütze die deutschen Behörden bei der Ermittlung der Unfallursache.Laut der "Badischen Zeitung" wird in der Nähe des Unglücksortes an der Bahnstrecke gebaut. Derzeit werde eine Brücke abgerissen und in der Nähe eine neue errichtet.Die Deutsche Bahn schrieb auf Twitter, nach der Güterzugentgleisung sei die Strecke Freiburg (D)–Basel gesperrt. Die Sperrung werde voraussichtlich bis kommenden Montagvormittag dauern. Polizei und Rettungskräfte waren am Abend mit einem Großaufgebot im Einsatz.Der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Baden-Württemberg, Thorsten Krenz, äußerste sich tief betroffen über das Zugunglück: "Unsere Gedanken sind jetzt bei dem verunglückten Lokführer und seinen Angehörigen. Den Verletzten wünschen wir schnelle Genesung." Selbstverständlich unterstütze die Deutsche Bahn die Behörden bei der Ermittlung der Unfallursache.