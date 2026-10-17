Startseite Nachrichten Welt
Im deutschen Bundestag kam es zu einer handfesten Schlägerei zwischen zwei betrunkenen AfD-Mitarbeitern. (Symbolbild)
Im deutschen Bundestag kam es zu einer handfesten Schlägerei zwischen zwei betrunkenen AfD-Mitarbeitern. (Symbolbild)
IMAGO/Chris Emil Janßen
Polizeieinsatz im Parlament

Betrunkene AfD-Mitarbeiter prügeln sich im Bundestag

Im deutschen Bundestag kam es zu einer handfesten Schlägerei zwischen zwei betrunkenen AfD-Mitarbeitern. Die Polizei erstattete Anzeige.
Von Newsdesk Heute
17.10.2026, 21:54
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein bizarrer Vorfall sorgt derzeit für Aufsehen in Berlin: Zwei Mitarbeiter von AfD-Bundestagsabgeordneten sind im Jakob-Kaiser-Haus des Bundestags alkoholisiert aneinandergeraten.

Die Schlägerei ereignete sich am späten Mittwochabend gegen 23.20 Uhr - ausgerechnet im Foyer des Gebäudes unter einer Kunstinstallation namens "Auf und Ab und Unterwegs". Das Kunstwerk der Bildhauerin Christiane Möbus besteht aus vier hängenden Ruderbooten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Die Bundestagspolizei war vor Ort und erstattete von Amts wegen eine Anzeige, nach Angaben von n-tv unter Berufung auf Kreise der Bundestagsverwaltung.

AfD will Fall prüfen

Die Pressestelle des Bundestags hielt sich bedeckt: "Zu etwaigen Vorgängen der Bundestagspolizei mit Bezug zu konkreten Personen erteilt die Bundestagsverwaltung grundsätzlich keine Auskünfte."

Auch interessant

Vier Promille intus – dann eskaliert Einsatz völlig
1,9 Promille – Frau (27) schlägt Polizisten ins Gesicht
67-Jährige dreht betrunken Donuts – auf Gerichtsrasen

Die AfD-Bundestagsfraktion teilte auf Anfrage mit, ihr lägen bislang keine Informationen in dieser Angelegenheit vor. Man werde den Fall prüfen.

Das Jakob-Kaiser-Haus befindet sich direkt neben dem Reichstagsgebäude und beherbergt die Büros vieler Abgeordneter.

red, 17.10.2026, 21:54
Mehr zum Thema
AfD Parlament Alkohol Schlägerei
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote