i Im deutschen Bundestag kam es zu einer handfesten Schlägerei zwischen zwei betrunkenen AfD-Mitarbeitern. (Symbolbild) IMAGO/Chris Emil Janßen Polizeieinsatz im Parlament Betrunkene AfD-Mitarbeiter prügeln sich im Bundestag Im deutschen Bundestag kam es zu einer handfesten Schlägerei zwischen zwei betrunkenen AfD-Mitarbeitern. Die Polizei erstattete Anzeige. Von Newsdesk Heute 17.10.2026, 21:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein bizarrer Vorfall sorgt derzeit für Aufsehen in Berlin: Zwei Mitarbeiter von AfD-Bundestagsabgeordneten sind im Jakob-Kaiser-Haus des Bundestags alkoholisiert aneinandergeraten.

Die Schlägerei ereignete sich am späten Mittwochabend gegen 23.20 Uhr - ausgerechnet im Foyer des Gebäudes unter einer Kunstinstallation namens "Auf und Ab und Unterwegs". Das Kunstwerk der Bildhauerin Christiane Möbus besteht aus vier hängenden Ruderbooten.

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Die Bundestagspolizei war vor Ort und erstattete von Amts wegen eine Anzeige, nach Angaben von n-tv unter Berufung auf Kreise der Bundestagsverwaltung.

AfD will Fall prüfen

Die Pressestelle des Bundestags hielt sich bedeckt: "Zu etwaigen Vorgängen der Bundestagspolizei mit Bezug zu konkreten Personen erteilt die Bundestagsverwaltung grundsätzlich keine Auskünfte."

Die AfD-Bundestagsfraktion teilte auf Anfrage mit, ihr lägen bislang keine Informationen in dieser Angelegenheit vor. Man werde den Fall prüfen.

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Das Jakob-Kaiser-Haus befindet sich direkt neben dem Reichstagsgebäude und beherbergt die Büros vieler Abgeordneter.