Riesen-Einsatz, da in Wien Betrunkene am Balkon umfiel

Am Samstag wurden in Wien Polizei, Rettung und Feuerwehr zu einem äußerst kuriosen Einsatz gerufen. Eine betrunkene Frau fiel auf ihrem Balkon um. Ein Nachbar alarmierte die Einsatzkräfte.

Keine illegale Corona-Party, kein medizinischer Notfall – einfach nur gluck-gluck-glücklich am Wochenende zuhause. Beinahe muss man schon froh sein, dass es auch noch solche Storys gibt, die gut ausgehen und ein Schmunzeln verursachen. Aber der Reihe nach: Polizei, Rettung und Feuerwehr wurden am Samstag gegen 14 Uhr zu einem Wohnhaus im 16. Bezirk in der Maroltingergasse/Ecke Thaliastraße gerufen.Ein Nachbar hatte beobachtet, wie eine Frau auf ihrem Balkon umgefallen war und vermutete einen Notfall. Die Feuerwehr musste sich Zugang zur Wohnung verschaffen und stieg über den Balkon ein.Dort sahen sie die 65 -jährige Frau liegen, ihr war jedoch nichts passiert. Die Dame war nur betrunken und wurde danach verpflegt. Anti-Alkoholisch, versteht sich …