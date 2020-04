Betrunkenen Wiener beim Bankomaten ausgeraubt

Ein 16-Jähriger schlug einen Betrunkenen in Wien-Leopoldstadt nieder, raubte ihn aus. Er wurde geschnappt, auch seine Komplizen sind nun in Haft.

Drei jugendliche Männer, zwei 16-Jährige aus Afghanistan und ein Syrer (17), sollen Mitte Februar einen Mann in der Nacht beim Wiener Augarten geschlagen und ausgeraubt haben. Der Verletzte ging ins Spital und erstattete Anzeige bei der Polizei.Nach intensiven Ermittlungen konnte einer der 16-Jährigen nun ausgeforscht werden.Wie sich herausstellte, befand sich der mutmaßliche Täter aufgrund weiterer Raubdelikte bereits in Haft. Die Ausforschung des 16-Jährigen gelang durch ein sichergestelltes Lichtbild. Die Ermittler konnten erheben, dass das Opfer, laut eigenen Angaben zum damaligen Zeitpunkt stark alkoholisiert, Geld von einem Bargeldautomaten abgehoben hatte. Der 16-Jährige stand dabei dicht neben dem Opfer, was dieser laut eigenen Angaben aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mitbekommen hatte.Im Zuge der Einvernahme gestand der 16-Jährige die Tat und nannte seine beiden mutmaßlichen Komplizen. Auch der zweite 16-Jährige befand sich bereits wegen ähnlicher Delikte in Haft. Lediglich der 17-Jährige war noch frei, auch er wurde festgenommen. Alle Burschen sind geständig.