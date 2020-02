26.02.2020 14:56 Betrunkener (18) bricht in Auto ein und schläft ein

Die Polizei entdeckte den Dieb im Auto, er schlief. Bild: heute.at (Symbolbild)

Schwer alkoholisiert brach ein 18-jähriger Steirer in der Nacht auf Mittwoch in ein Auto in Feldbach ein. Als die Polizisten den Mann entdeckten, saß er im Auto - und schlief.