Betrunkener (26) verletzte in Sollenau drei Polizisten

Weil sich ein 26-Jähriger in Sollenau auf einer Tankstelle daneben benahm musste die Polizei kommen. Der Mann beruhigte sich nicht, attackierte stattdessen die Beamten.

Gegen 7:20 Uhr wurde die Polizei am Freitag nach Sollenau (Bezirk Wr. Neustadt-Land) zu einer Tankstelle alarmiert. Dort trafen die Beamten einen offensichtlich stark alkoholisierten 26-jährigen Mann an. Der 26-Jährige aus der Region gab an, dass er sich von der Tankstelle nur ein Bier geholt habe.Warum er dann trotz der COVID-19 Maßnahmen immer noch draußen herumtorkle konnte der Mann aber nicht beantworten. Stattdessen begann er zu schimpfen und bezeichnete die Maßnahmen der Bundesregierung als lächerlich. Er wurde im Zuge der Amtshandlung immer aggressiver und plusterte sich demonstrativ vor der Polizei auf.Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, begaben sich die Beamten in den Streifenwagen und wollten weiterfahren. Im Zuge des Einsteigens beschimpfte der 26-Jährige die Polizisten aber, schlug mit voller Wucht mit der Faust gegen die Seitenscheibe des Streifenwagens und schoss mit aller Kraft eine Bierdose auf das Auto, wodurch dieses beschädigt wurde.Aufgrund dessen wurde die Festnahme ausgesprochen. Trotzdem versetzte der 26-Jährige einem Beamten einen Stoß mit beiden Händen gegen dessen Brustkorb und riss einen anderen Beamten durch die heftige Gegenwehr zu Boden. Im Zuge der Amtshandlung wurden drei Polizisten leicht verletzt und im Landesklinikum Wiener Neustadt ambulant behandelt. Einer ist laut Landespolizeidirektion bis auf weiteres sogar arbeitsunfähig.Der 26-Jährige wird wegen Störung der öffentlichen Ordnung, aggressivem Verhalten, nach der COVID-19-Verordnung und Verletzung des öffentlichen Anstands angezeigt. Außerdem wird gegen ihn Anzeige wegen Sachbeschädigung, schwerer Körperverletzung und Widerstandes gegen die Staatsgewalt an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt erstattet.