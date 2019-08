Vor 7 ' Betrunkener (27) warf Heurigenbank auf Autos

Mann warf Heurigenbank auf geparkte Autos. Bild: Kein Anbieter/iStock (Symbol)

Fall von schwerer Sachbeschädigung in Bad Vöslau (Bezirk Baden): Ein 27-Jähriger warf eine Heurigenbank auf geparkte Autos.

Wilde Szenen in der Nacht auf Montag in Bad Vöslau (Bezirk Baden): Gegen 3 Uhr in der Früh fing ein 27-jähriger österreichische Staatsbürger im Bereich der Bahnstraße zu randalieren an, nahm eine Heurigenbank und warf diese auf mehrere geparkte Autos.



Auch eine Eingangstüre wurde beschädigt, der Schaden macht mehrere Tausend Euro aus. Zeugen schlugen Alarm, die Polizei nahm den 27-Jährigen vorläufig fest. Er wird wegen schwerer Sachbeschädigung der Staatsanwaltschaft angezeigt.



Am Sonntagabend war auch das 34. Stadtfest in Bad Vöslau im Gange, abgeschlossen wurde dieses mit einem Feuerwerk.



(wes)