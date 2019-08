Vor 1 ' Betrunkener Badegast geht auf Polizisten los

Ein 43-jähriger Pole wurde in Wagrain festgenommen nachdem er auf die Geschäftsführerin des Bades und die Polizei losging (Symbolbild). Bild: Kein Anbieter/iStock

Ein 43-jähriger Mann ist am Samstag in einem Schwimmbad in Wagrain komplett ausgerastet und ging auf Polizisten los.

Am Samstagnachmittag kam es in einem Schwimmbad in Wagrain zu einem Zwischenfall. Ein 43-jähriger Pole wurde festgenommen nachdem er auf die Geschäftsführerin des Bades losging und ihr mit dem Umbringen drohte.



Als die Frau die Polizei rief, konnte sich der Mann noch immer nicht beruhigen und verhielt sich auch gegenüber den Beamten äußerst aggressiv.



Die Polizei nahm den Badegast fest. Bei der Befragung wurde auch ein Alkotest gemacht. Der Pole hatte 1,8 Promille im Blut. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. (red)