Betrunkener Koch versalzt Pärchen die Hochzeitsfeier

Den schönsten Tag im Leben hatte sich ein Pärchen in NÖ anders vorgestellt: Denn ein alkoholisierter Koch sorgte für einen Riesenstunt samt Polizeieinsatz.

Eine schlecht vorbereitete Suppe und saures Rindfleisch hatten einen Eventkoch (53) auf einer Hochzeitstafel total aus dem Konzept gebracht: Der ohnedies bereits angesäuselte Koch ertränkte in der Folge seinen Kummer im Alkohol und die Hochzeit geriet aus dem Ruder. In seiner alkoholbedingten Wut schmiss der 53-Jährige mit Töpfen und Geschirr, trat gegen eine Türe, die Polizei musste anrücken.Doch das Erscheinen der Uniformierten ließ den Koch überkochen, er attackierte laut Anklage die Polizisten, die Beamten mussten den Tobenden festnehmen, der Koch landete schließlich in der Psychiatrie. Der Sachschaden im gemieteten Gemeindesaal im Bezirk Korneuburg: knapp 4.000 Euro.Vor Gericht in Korneuburg zeigte sich der ehemalige Betreiber von zwei recht exklusiven Lokalen () geständig, betonte aber die Polizisten nicht geschlagen zu haben. Die Richterin hatte Mitleid mit dem gestrauchelten Koch: 1.000 Euro Geldbuße im Rahmen einer Diversion.Übrigens: Hilfskoch und Kellner hatten noch versucht, die Hochzeitstafel zu retten, doch die Party war eigentlich gelaufen ...