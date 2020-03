Betrunkener Obdachloser attackiert Polizisten

Ein Slowake (27) schlief Samstagnachmittag seinen Rausch auf einer Bushaltestelle in Wien-Landstraße aus. Als ihn die Beamten weckten, wurde er rabiat.

Zu tief ins Glas geschaut hatte am Samstag ein Obdachloser in Wien-Landstraße. Also machte er es sich auf der Wartebank einer Bushaltestelle auf der Landstraßer Hauptstraße gemütlich, um seinen Rausch auszuschlafen. Die noch nicht ganz geleerte Dopplerflasche Wein stellte er neben sich auf den Boden.Polizisten wurden auf den Mann aufmerksam und sprachen ihn an. Als die Beamten dem Bank-Schläfer eine andere Ruhestatt zuweisen wollte, reagierte der aus dem Schlaf gerissene Slowake äußerst unwirsch: Er wurde aggressiv und ging auf die Polizisten los. Bei der folgenden Rauferei erlitten die Beamte diverse Prellungen. Der rabiate Slowake wurde schließlich überwältigt und festgenommen, ist aber wieder auf freiem Fuß. Er wurde angezeigt.