25.04.2020 10:28 Betrunkener schießt mit Gaspistole aus Fenster

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem ein Mann mehrmals mit einer Gaspistole aus dem Fenster schoss (Symbolbild). Bild: picturedesk.com

Zeugen alarmierten am Samstag in Wien-Favoriten die Einsatzkräfte, nachdem ein Mann mehrmals mit einer Pistole aus dem Fenster in die Luft schoss.