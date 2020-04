15.04.2020 21:20 Betrunkener schreit "Heil Hitler", geht auf Polizei los

Polizisten nahmen am Mittwoch einen stark alkoholisierten Mann in Bruck an der Mur fest. Der 40-Jährige hatte lautstark "Heil Hitler gerufen" und die Beamten bedroht.