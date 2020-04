Betrunkener von eigener Autotür ausgeknockt

Ein 60-Jähriger aus Rostock (Deutschland) stürzte betrunken aus seinem Auto, danach wird die Sache erst richtig skurril.

Mann hatte 1,5 Promille

Autotür hinterlässt Kopfplatzwunde

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz musste am Karfreitag die Polizei in Rostock ausrücken. Im Stadtteil Gehlsdorf war ein Auto in eine Nachbarhecke gerollt, der Fahrer lag hingegen regungslos auf seinem eigenen Grundstück.Was war passiert? Wie die "Mopo" berichtet, kam ein 60 jähriger Pkw-Fahrer gerade beschwingt von seiner "Essen auf Rädern"-Tour nach Hause und wollte das Fahrzeug reinigen. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der betrunkene Fahrer – ein Alkotest ergab knapp 1,5 Promille – plötzlich aus seiner Fahrertür.Da die Grundstücksausfahrt abschüssig ist, setzte sich danach das Auto selbständig in Bewegung und rollte rückwärts die Auffahrt hinunter. Der inzwischen aufgerappelte 60-Jährige wurde von der geöffneten Fahrertür getroffen und k.o. geschlagen. Er blieb regungslos auf seinem Grundstück liegen.Das Auto rollte weiter rückwärts und blieb in der Hecke des Nachbarn stehen. Dieser kam dem Fahrer zur Hilfe und verständigte den Notruf.Der 60-Jährige erlitt bei dem Missgeschick eine Kopfplatzwunde. Inwieweit jetzt Konsequenzen auf den Senior zukommen, bleibt abzuwarten. Der Zwischenfall fand auf dem Privatgrundstück des Mannes statt. Eine rechtliche Einschätzung stehe noch aus, hieß es.