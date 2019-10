Bevor Svavar Knútur singt, geht er mit Euch joggen

Das gemeinsame Lauferlebnis dient dem guten Zweck. Am 10. Oktober kann man mit dem Musiker aus Island in Wien joggen. Dann folgt der Gig im B72.

Seine Projekte tragen klingende Namen wie "Songs of Weltschmerz, Waldeinsamkeit and Wanderlust " (EP, 2015), er tourte in den letzten Jahren um die halbe Welt (von Australien bis nach Nordamerika) und hat ein Herz für den Klimaschutz...Svavar Knútur ist ein isländischer Singer-Songwriter, der auf Isländisch und Englisch singt. Sechs Alben hat er seit 2009 veröffentlicht, sein neuestes "AHOY! SIDE A" kam letztes Jahr heraus. Am 10. Oktober präsentiert Svavar im Wiener B72 sein breitgefächertes Song-Repertoire.Davor können seine Fans mit ihm joggen gehen. Treffpunkt ist um 17 Uhr vor dem Schloss Schönbrunn. Jeder Teilnehmer wird gebeten, einen Euro pro gelaufenem Kilometer an eine Initiative zur Aufforstung zu spenden. Die Geschwindigkeit der Gruppe orientiert sich am langsamsten Läufer. Mehr Infos und das Anmeldeformular findet IhrTICKETS für den Auftritt von Svavar Knútur gibt es HIER