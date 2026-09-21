i Landkrabben gelten normalerweise als harmlos. Pexels / David Eluwole 23 Millionen mal geklickt Video von bewaffneter "Killer-Krabbe" geht viral Ein Video aus den USA sorgt im Netz für Lacher: Eine Landkrabbe mit einem Taschenmesser in den Scheren wirkt wie ein kleiner Gangster. Von Newsdesk Heute 21.09.2026, 21:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Internet hat einen neuen Star: Eine blaue Landkrabbe aus den USA hat sich mit einer ungewöhnlichen Ausrüstung zum viralen Hit gemausert.

In einem knapp eineinhalb Minuten langen Video ist zu sehen, wie das Krebstier ein Taschenmesser in seinen Scheren hält und offenbar versucht, den US-Amerikaner Eduardo Alvarez und seinen Hund Summer damit zu verletzen.

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Die Bilder verbreiten sich derzeit auf Social Media. Das Video wurde seit seiner Veröffentlichung im Internet über 23 Millionen Mal angesehen. Während Landkrabben normalerweise als harmlos gelten, wirkt dieses Exemplar mit seiner ungewöhnlichen Bewaffnung wie eine kleine Bedrohung. "Summer, ich rate dir, dich nicht mit dem anzulegen", sagt Alvarez zu seinem Hund. "Das ist eine verdammt coole Krabbe."

Die Krabbe wird auf Instagram zur "Killer-Krabbe" stilisiert, wie es bei "BIld" heißt. Unklar bleibt dabei, wie das Taschenmesser überhaupt in die Scheren des Tieres gelangte.

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Kleiner Gangster

Das Tierchen macht seinem Spitznamen jedenfalls alle Ehre: Mit dem Messer bewaffnet wirkt die Landkrabbe wie ein kleiner Gangster.