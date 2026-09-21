Video von bewaffneter "Killer-Krabbe" geht viral

Das Internet hat einen neuen Star: Eine blaue Landkrabbe aus den USA hat sich mit einer ungewöhnlichen Ausrüstung zum viralen Hit gemausert.
In einem knapp eineinhalb Minuten langen Video ist zu sehen, wie das Krebstier ein Taschenmesser in seinen Scheren hält und offenbar versucht, den US-Amerikaner Eduardo Alvarez und seinen Hund Summer damit zu verletzen.
Die Bilder verbreiten sich derzeit auf Social Media. Das Video wurde seit seiner Veröffentlichung im Internet über 23 Millionen Mal angesehen. Während Landkrabben normalerweise als harmlos gelten, wirkt dieses Exemplar mit seiner ungewöhnlichen Bewaffnung wie eine kleine Bedrohung. "Summer, ich rate dir, dich nicht mit dem anzulegen", sagt Alvarez zu seinem Hund. "Das ist eine verdammt coole Krabbe."
Die Krabbe wird auf Instagram zur "Killer-Krabbe" stilisiert, wie es bei "BIld" heißt. Unklar bleibt dabei, wie das Taschenmesser überhaupt in die Scheren des Tieres gelangte.
Das Tierchen macht seinem Spitznamen jedenfalls alle Ehre: Mit dem Messer bewaffnet wirkt die Landkrabbe wie ein kleiner Gangster.