Bewaffneter raubte mit Corona-Maske Bank aus

In Wien-Donaustadt kam es am Freitag zu einem Überfall auf eine Bank. Der Täter ist weiterhin flüchtig.

Zustand von Opfer stabil

Kurz vor 11 Uhr fiel ein Schuss in einer Bankfiliale am Rennbahnweg. Wie die Polizei nun mitteilte, stürmte ein Unbekannter die Bank mit einem medizinischen Mundschutz und einer Faustfeuerwaffe. Bei dem abgegebenen Schuss wurde eine 58-jährige Kundin im Bereich der Nieren getroffen und verletzt.Der Täter ergriff im Anschluss mit einem Fahrrad die Flucht, die Polizei hat die Verfolgung bereits aufgenommen. Auch die Cobra und ein Hubschrauber beteiligten sich an dem Einsatz. Wie viel Bargeld er erbeutet hat, ist noch unklar. Der Mann ist weiterhin flüchtig.Der Zustand der angeschossenen Frau ist mittlerweile stabil. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Verletzung handelt es sich um einen Durchschuss.