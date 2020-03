Bewohner ertappten Einbrecher an Eingangstür

Die Rechnung ohne die Bewohner eines Reihenhauses dürfte ein Einbrecher gemacht haben. Sie konnten den mutmaßlichen Täter beobachten und der Polizei beschreiben.

Verdächtige in der Nähe aufgespürt

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Wien-Favoriten ein versuchter Einbruch in der Klederinger Straße. Bewohner eines Reihenhauses verständigten den Polizeinotruf und gaben an, dass jemand soeben versucht habe in ihr Haus einzubrechen.Der mutmaßliche Einbrecher habe zuerst am gekippten Fenster gerüttelt und anschließend am Türschloss der Eingangstüre hantiert. Die Hausbewohner konnten den Mann durch ein Fenster beobachten und so eine detaillierte Personsbeschreibung abgeben.In der Nähe des Hauses konnte eine Polizeistreife zwei Männer in einem geparkten Pkw wahrnehmen, auf einen von den beiden passte die Personsbeschreibung. Bei dem Mann handelt es sich um einen 49-Jährigen. Er wurde festgenommen.Der zweite Mann, ein 52-Jähriger wurde ebenfalls festgenommen. Die Beamten gehen davon aus, dass er an dem Einbruchsversuch beteiligt gewesen war bzw. das Fluchtfahrzeug hätte lenken sollen. Die Männer bestreiten die Tat. Nach erfolgter Einvernahme wurden die beiden Männer über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.