Beyoncé und Kelly wurden als Teenager belästigt

Der Vater von Beyoncé erzählte in einem Interview, dass er zwei Mitglieder der Band "Jagged Edge" aus dem Tourbus seiner Tochter rausschmeißen musste.

Beyoncés Vater, der lange Zeit als Manager für "Destiny's Child" tätig war, behauptet, dass seine Tochter und Kelly Rowland in ihren jungen Jahren von "Jagged Edge"-Mitgliedern belästigt wurden.Der Vorfall ereignete sich, als die beiden Bands Anfang der 2000er zusammen auf Tour waren. Letztendlich, so Matthew Knowles, musste er die Männer sogar aus dem Tour-Bus schmeißen, um die Situation zu entschärfen.Gegenüber "Vlad TV" erklärte er: "Denkt daran, die Mädchen waren damals minderjährig. Sie waren 16 Jahre alt. Die Jungs waren 21 und 22. Ich habe eine gesetzliche Fürsorgepflicht für Minderjährige, es gibt Dinge, auf die ich achten muss. Ich bekam einen Anruf von Kelly und Beyoncé, die sagten, dass sie andauernd von Mitgliedern von Jagged Edge belästigt werden. Das ging einfach nicht. Ich musste die Jungs in Baton Rouge aus dem Bus schmeißen. Deswegen begann das ganze Drama."Kelly, Beyoncé und Michelle, Credit: ReutersAuf die Frage, wie genau er die besagten Musiker aus dem Bus warf, antwortete er: "Darüber sollten wir nicht vor der Kamera reden." Weder Beyoncé und Kelly Rowland noch die Mitglieder der Band Jagged Edge haben sich bisher zu dem vermeintlichen Vorfall geäußert.