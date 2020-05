BH lehnt Bewilligung ab: Autodisco wird verschoben

Die Gemeinde gab schon Grünes Licht für die Idee einer Autodisco am Gelände des Empire St. Martin, die BH schiebt dem Ganzen für Samstag jetzt aber den Riegel vor - ein Ersatztermin steht.

Erklärungen in Pressekonferenz

Bescheid-Entwurf abgelehnt

Probleme haben sich schon abgezeichnet

"Sind allezeit bereit"

Es wird doch nichts mit der größten Autodisco Österreichs am Parkplatz des Empire St. Martin. Zumindest vorerst. Geplant war, die Veranstaltung (auflegen sollten 2:tages:bart) für kommenden Samstag, 9. Mai. Wir berichteten. Die Gemeinde St. Martin im Mühlkreis (Bez. Rohrbach) hatte dem Disco-Betreiber die Erlaubnis erteilt, dann wurde kräftig die Werbetrommel gerührt, doch Mittwochabend hieß es dann überraschend Bremse anziehen: Die Autodisco kann am Samstag nicht stattfinden, man müsse verschieben. Als Ersatztermin wird der 16. Mai angepeilt, sofern es die Entwicklung der Zahlen zulässt. Die für 9. Mai gekauften Karten sind auch für diesen Termin gültig.Aber wie kann das jetzt sein? Warum statt "ja" jetzt doch "nein"? Zu dieser Frage gab es Mittwochabend eine Live-Pressekonferenz, übertragen auch auf Facebook. Stellung nahmen Empire-Chef Andreas Leitner, Bürgermeister von St. Martin i.M. Wolfgang Schirz und Initiator Fabian Grüneis (Bürgermeister von Waizenkirchen, auch bekannt als DJ Greenice).Das Projekt sei vor zwei Wochen entstanden. Fabian Grüneis sei auf ihn zugekommen. Zuerst habe man sich an die BH gewandt, die habe dann aber auf die Gemeinde verwiesen, erzählte Leitner.Dienstag vorige Woche wurde dort dann um eine Genehmigung angesucht. Denn man wollte schnell mit der Bewerbung starten können, so Leitner. Was dann auch passiert ist, noch am selben Abend wurde die Veranstaltung bereits auf Facebook angekündigt.Dazu Bürgermeister Wolfgang Schirz: Nachdem er sich das Konzept angesehen und mit seinem Gemeindevorstand besprochen hatte, sei man der Meinung gewesen "Jawohl, wir können das tun".Wie auch das Empire sei man der Meinung gewesen, auf der sicheren Seite zu sein. Denn "bei zwei Personen im Auto sind das keine zehn Personen im öffentlichen Raum". So habe die Gemeinde noch vor dem Wochenende dem Empire-Team einen Bescheid-Entwurf übermittelt.Am Montag wurde der Entwurf dann von der Rechtsberatung überprüft, mit dem Hinweis auch die BH mit einzubeziehen. Und die ließ das Ganze dann für Samstag scheitern.Nachdem die Autodisco das Wochenende über schon gut in den Medien angekündigt wurde, habe sich schon abgezeichnet - auch nach dem Hin und Her mit dem geplanten Autokino am Urfahrmarkt-Gelände - dass es doch noch Probleme mit der Genehmigung geben könnte. Und tatsächlich hat sich dann die BH eingeschaltet, so Leitner."Es hat sich dann gezeigt, dass sich die Corona-Gesetze und Erlässe, alles was mit Covid-19 zu tun hat, höherwertig zu beurteilen ist. Daher ist seitens der Behörde gekommen, dass wir diesen Bescheid in der Form nicht umsetzten dürfen", erklärte auch Schirz.Damit sei der Ball weg von der Gemeinde gewesen. Man stehe aber nach wie vor hinter dem Projekt und hoffe, dass in den nächsten Tagen eine Aufweichung komme, sobald die Gastronomie ab 15. Mai wieder aufmachen kann.Zudem sollen ab 15. Mai ja auch Autokinos erlaubt sein. "Wenn das hält, können wir am 16. Mai die Veranstaltung wie geplant durchführen", so Grüneis. Die Technik werde bereits angeliefert und auch mit dem Aufbau der Bühne werde bereits begonnen. "Wir sind allezeit bereit", so Grüneis Mittwochabend.