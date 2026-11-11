i Der ehemalige König Jigme Singye Wangchuck mit seinem Enkelsohn. Instagram/kingjigmekhesar Zum 71. Geburtstag Bhutan-König rührt mit Liebesbrief an Papa Zum 71. Geburtstag seines Vaters teilt der König von Bhutan emotionale Worte auf Instagram – und ein seltenes Familienfoto. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 14:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist eine berührende Geste: König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck von Bhutan (46) hat zum 71. Geburtstag seines Vaters, dem ehemaligen König Jigme Singye Wangchuck (71), auf Instagram eine bewegende Liebeserklärung geteilt.

Das seltene Familienfoto zeigt den ehemaligen König mit seinem Enkelsohn und steht sinnbildlich für den engen Zusammenhalt der bhutanischen Königsfamilie.

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"Seine Majestät hat sein Leben dem Dienst für sein Land und sein Volk gewidmet. Er hat uns gelehrt, unseren Kopf hochzuhalten, stolz auf uns selbst zu sein und das Selbstvertrauen zu haben, unseren eigenen Weg in der Welt zu gehen", schreibt der amtierende König über seinen Vater.

"Selbst die kleinsten Nationen können Helden hervorbringen"

Jigme Khesar Namgyel Wangchuck würdigt in seiner Botschaft das Vermächtnis seines Vaters: "Er hat uns gezeigt, dass selbst die kleinsten Nationen die größten Helden hervorbringen können."

Der ehemalige König Jigme Singye Wangchuck, auch bekannt als der vierte Druk Gyalpo (Drachenkönig), dankte 2006 freiwillig ab und übergab den Thron an seinen Sohn.

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"Anlässlich des 71. Geburtstags Seiner Majestät schließen wir uns dem Volk von Bhutan an, um unserem geliebten vierten Druk Gyalpo Tribut zu zollen", so die emotionale Botschaft weiter – verbunden mit herzlichen Gebeten für sein Wohlbefinden und ein langes Leben.