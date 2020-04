Biber in Grube, da musste Feuerwehr anrücken

Ungewöhnliche Tierrettung in den Traunauen. Ein Biber war in eine Betongrube gefallen, kam nicht mehr raus. Die Feuerwehr musste das Tier retten.

Da bibberte der Biber. Das stattliche Tier saß nämlich in den Traunauen fest, konnte sich selbst nicht befreien. Der Biber war Montagabend im Trauner Augebiet in eine betonierte Grube gefallen. Hatte keine Chance rauszukommen.Passanten bemerkten das verschreckte Tier, riefen sofort die Feuerwehr zu Hilfe. Für die Trauner Feuerwehrmänner keine alltägliche Sache, wie Kommandant Oskar Reitberger schildert: "Wir haben zwar schon unzählige Tiere gerettet, aber ein ausgewachsener Biber ist dann doch wieder etwas seltenes. Dem Tier ging's bei unserem Eintreffen sehr gut, es hatte sogar einen Baumstamm zum Knabbern in der Grube liegen."Gerettet wurde der Biber dennoch. Ein Floriani schnappte den Nager mit einem beherzten Griff und holte ihn aus der Grube heraus.Der gerettete Biber wurde übrigens nach seinem Retter mit dem Namen "Jonas" versehen. Justin ist ja schon vergeben…