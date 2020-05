Biber in Pool: Feuerwehr baute für Tier eine Rampe

Ein Biber plumpste in Payerbach in ein Pool, konnte diesen aus eigener Kraft nicht mehr verlassen. Florianis bauten eine Rampe, die der Biber dankend annahm.

Am Samstag wurde die Feuerwehr in Payerbach (Bezirk Neunkirchen) zu einer Tierrettung in die Wienerstraße alarmiert.Ein Biber war in ein rund zwei Meter tiefes Pool mit rund 40 Zentimeter Restwasser geraten und konnte diesen aus eigener Kraft nicht verlassen. Die alarmierte FF Payerbach holte vom eigenen KAT-Lager diverses Bauholz und baute mit Holzpfosten eine provisorische Rampe. Diese stellten die Florianis in den Pool hinein, damit sich der Biber selbstständig daraus befreien kann. Nach rund einer Stunde rückten die Helfer wieder ins Feuerwehrhaus ein.Am Nachmittag wurde der Feuerwehr telefonisch informiert, dass der Biber den Pool über die gebaute Rampe verlassen hatte.