Baby im Beautypalace: Bibi zeigt glücklich ihren Bauch

Bianca "Bibi" Claßen gibt wieder Einblicke über den Verlauf ihrer zweiten Schwangerschaft. Inzwischen ist ihr Baby-Bauch nicht mehr zu übersehen.

"Mein Bauch ist einfach schon so unfassbar groß geworden", kommentiert Bibi Claßen (26) ihren neuesten Instagram-Beitrag. Das Posting zeigt die Influencerin ("BibisBeautyPalace"), wie sie glücklich über ihren Babybauch streicht, ein zufriedenes Lächeln im Gesicht. "Bin übrigens schon in der 25. SSW & somit schon im 7. Monat", verrät sie. "Die Zeit vergeht so schnell..."Auch Ehemann Julian (26) ist überglücklich. "Ich freue mich so sehr", richtet er der künftigen Mami via Instagram-Posting aus. "Wie schön, dass es euch gibt."Das Paar hat bereits ein Kind. Ihr erster gemeinsamer Sohn Lio kam im Oktober 2018 zur Welt. Lange Zeit schafften sie es, Bibis zweite Schwangerschaft geheim zu halten. Unklar ist auch noch, ob es Ende Februar oder Anfang März ein Schwesterchen oder Brüderchen für Lio geben wird.