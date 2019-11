Baby für Bibi –und 900.000 Fans feiern mit

Noch mehr Chaos in Bibis Beauty Palace: Bianca Claßen erwartet ihr zweites Kind mit YouTuber und Ehemann Julienco.

Söhnchen Lio ist gerade erst einmal ein Jahr alt, schon bekommt er ein Geschwisterchen und ist überglücklich darüber.YouTube-Star Bibi postete auf Instagram die gute Nachricht von ihrer Schwangerschaft. Brandneu ist die Meldung allerdings nicht, Denn Bibi ist bereits im 6. Monat."Wir sind einfach nur happy & freuen uns riesig, unser Glück endlich mit euch teilen zu können & euch ab jetzt auf dieser spannenden Reise teilhaben zu lassen", schreibt Bibi an ihre Fans. Und die bedanken sich mit Likes. Nur einen Tag nach der Verkündigung der Frohen Botschaft freuen sich bereits rund 900.000 Leute mit Bibi, unter anderem auch Til Schweigers Tochter Emma.In drei Monaten, wenn Baby Nummer zwei kommt, werden Julian und Bibi alle Hände voll zu tun haben. Dann ist es endgültig vorbei mit dem "Beauty" in Bibis Palace. Denn Sohn Lio tut schon jetzt nichts lieber als Bibi alle Kastln auszuräumen. "Er macht Schubladen und Schränke auf und räumt die auch komplett aus - aber auch wieder ein! Am liebsten mag er es, wenn jemand neben ihm sitzt. Dann kann er einem jedes Teil einzeln geben", so Bibi. Dafür wird ab 2020 deutlich weniger Zeit bleiben.