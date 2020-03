YouTube-Star wieder Mami! Bibi im Babyglück

Die Bloggerin ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Ihre junge Familie ist mit Töchterchen Emily weiter gewachsen.

Die YouTube-Stars Bianca "Bibi" Claßen (27) und ihr Mann Julian "Julienco" (26) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Wie es sich für erfolgreiche Social Media-Blogger gehört, hat das Paar auf Instagram voller Stolz und Glück die Geburt ihrer Tochter Emily bekannt gegeben."Wir sind total glücklich und überwältigt", schreibt Bibi unter ihr Foto, das alle Hände der jungen Familie zeigt. "Wir sind so unendlich dankbar, uns zu haben". Töchterchen Emily ist nach Sohn Lion (1) das zweite Kind für Mama und Papa Claßen."Sobald wir uns eingelebt haben, berichten wir euch von der Geburt", berichtet die Kölnerin und nutzt ihre Bekanntheit, in Zeiten der Krise auch mahnende Worte an ihre 7,3 Millionen Follower zu richten: "Lasst uns Rücksicht nehmen auf unsere Mitmenschen – so wie wir auch rücksichtsvoll behandelt werden möchten", schreibt sie in ihre Botschaft.