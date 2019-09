Bieber ist mit Avril Lavigne und Ryan Gosling verwandt

Der Sänger macht sich auf Instagram über eine Ahnenforschungs-Webseite lustig. Und bietet ihr gleichzeitig eine riesige Plattform.

"Ich habe soeben herausgefunden, dass ich nicht nur mit Ryan Gosling, sondern auch mit Avril Lavigne verwandt bin, das ist der beste Tag meines Lebens", schrieb der 25-jährige Bieber zu einem Screenshot eines Familienstammbaums auf Instagram. Weil das Ergebnis von Ancestry.com stamme, sei es ganz sicher ernst zunehmen, so Bieber weiter.Dass er das Ergebnis dieser pseudowissenschaftlichen Seite nicht ganz ernst nimmt, scheint daher klar. Avril Lavigne springt auf den selben Zug auf und macht sich in den Kommentaren über die angebliche Verwandtschaft lustig. "Ich werde in diesem Jahr das Weihnachtsessen ausrichten", die Sängerin.Obwohl Bieber die Website über Ahnenforschung durch den Kakao zieht, wird es die Verantwortlichen von ancestry.com freuen. Denn mit seiner Erwähnung macht er großartig und vor allem völlig gratis Werbung dafür.(baf /bang)