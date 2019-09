Biebers Drogenbeichte – und was ihn rettete

Kinderstar, Chartstürmer, Idol – dann kam der Absturz. Justin Bieber wird erwachsen und auf dem besten Weg, wirklich ein Vorbild zu werden.

Armer, reicher Superstar

Teenage-Bieber im Größenwahn

Harte Drogen und kein Respekt vor Frauen

Bieber lernt, Hailey hilft

In den vergangenen Wochen ließ Justin Bieber (25) immer wieder aufhorchen. Es gehe ihm nicht gut und er sei depressiv, behaupteten nicht nur die Medien, sondern auch er selbst. Dabei ist Bieber frisch verheiratet, Ehefrau Hailey Baldwin weicht selten von seiner Seite.Am Montag postete das Teenieidol einen langen Text auf Instagram und lässt tief in seine Seele blicken. Viele könnten sich daran ein Beispiel nehmen, denn Bieber hat viel über sich nachgedacht und nutzt die Selbsterkenntnis um auch anderen zu helfen."Ich habe eine Menge Geld, Kleider, Autos, Auszeichnungen, Errungenschaften und Awards und trotzdem war ich nicht zufrieden", fasst er sein Leben zusammen. "Habt ihr die Statistiken über Kinderstars und wie ihre Leben verlaufen gesehen?"Die noch nicht ausgewachsenen Hirne von Kindern seien nicht fähig zu verarbeiten, was Ruhm mit sich bringt, gesteht Bieber. Binnen zwei Jahren sei aus ihm, einem 13-jährigen Buben aus einer Kleinstadt, ein Superstar geworden, den jeder lobte. Millionen schworen ihm, dass sie ihn liebten und wie großartig er sei. "Wenn du als junger Bub solche Sachen hörst, fängst du an, sie zu glauben." Auch sein Elternhaus sei nicht stabil gewesen. Seine Eltern waren selbst erst 18 und in ihrer rebellischen Phase."... konnte nicht, was man im wirklichen Leben braucht.""Jeder tat alles für mich, deshalb habe ich niemals gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Mit 18 konnte ich nichts, was man in der wirklichen Welt braucht, hatte Millionen Dollars und Zugriff auf alles, was ich wollte."Bei ihm hatte das erste Folgen. "... Als ich 20 war, traf ich jede schlechte Entscheidung, die ihr euch vorstellen könnt. Ich wurde von einem der meistgeliebten und angebeteten Personen in der Welt zu einem der meistverspotteten, -verurteilten und -gehassten."Justin beichtet, mit 19 harte Drogen genommen zu haben, die Beziehungen, die er gehabt hatte ausgenutzt zu haben (Selena Gomez!, Anm.). "Ich wurde abweisend, respektlos Frauen gegenüber und wütend."Es habe Jahre gedauert, gesteht Bieber, bis er sich aus dieser Sackgasse wieder herausmanövrierte, Beziehungen kitten konnte und diese schlimmen Gewohnheiten langsam änderte. Sein besonderer Dank gilt Hailey, seiner Frau und seiner Ehe, einer "wahnsinnigen neuen Verantwortung", die ihm Vertrauen und Geduld, Herzlichkeit und Pflichtbewusstsein lehre.Für jeden, der seinen langen Post liest, hat Bieber am Schluss einen guten Rat: "Auch wenn die Chancen schlecht stehen, hört nicht auf zu kämpfen." (lam)