Bienen-Roboter bringt Kindern programmieren bei

An Wiener Volksschulen und Kindergärten lernen jetzt die kleinsten mit dem "Bee-Bot" spielerisch programmieren aber auch rechnen, schreiben und lesen.

Über Pfeiltasten auf dem Rücken wird der putzige Bienen-Roboter vorwärts, rückwärts oder im Kreis gesteuert. Rund 40 Befehle können auf diese Art und Weise eingegeben werden. "Digitale Bildung muss an allen Wiener Bildungseinrichtungen erfolgen. Die Digibox bietet dazu nicht nur erste Einblicke in das Programmieren für Kinder, sondern auch viel Hilfestellung zum pädagogisch sinnvollen Einsatz", so Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.Die Digibox "Bee-Bot – Mit dem Roboter spielerisch lernen" wurde von Medienpädagoginnen des Wiener Bildungsservers so konzipiert, dass der Lernroboter und die enthaltenen Begleitmaterialien unmittelbar im Unterricht bzw. im Kindergarten eingesetzt werden können. Der Bee-Bot kann über den "Wiener Bildunsserver" und durch die Wiener Bibliotheken bezogen werden.www.bildungsserver.wien/digibox