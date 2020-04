Bier muss wegen Corona weggeschüttet werden

Weil die Brauereien bereits produziertes Bier nicht unbegrenzt lang verkaufen dürfen, müssen wohl Altbestände vernichtet werden.

Umsatzeinbußen von bis zu 70 Prozent

Fehlen von Großereignissen

Schon jetzt verzeichnen Österreichs Bierbrauereien drastische Umsatzeinbrüche auf Grund der Coronavirus-Pandemie. Wie Stiegl-Geschäftsführer Thomas Gerbl in einem Interview mit der "Presse" beklagt, sei "quasi über Nacht", das Standbein der Gastronomie und der Hotellerie lahmgelegt worden. Durch die aktuell geltenden Beschränkungen stehe sein Unternehmen vor "massiven Herausforderungen".Vor diesen steht nicht nur Stiegl, sondern die gesamte Branche. In mehr als 30 Brauereien wurden Mitarbeiter zur Kurzarbeit angemeldet. Wie auch in anderen Sparten soll so zumindest das Schlimmste verhindert und Arbeitsplätze gehalten werden. Fast exakt 10 Millionen Hektoliter Bier wurden 2019 in Österreichs Brauereien produziert. Das sollte den Durst der Österreicher stillen, denn diese Menge entspricht rund zwei Milliarden Krügerln.Brauereiverbands-Obmann Siegfried Menz berichtet von Umsatzeinbußen bis zu 70 Prozent, durchschnittlich habe sich der Einbruch auf Grund der Gastrosperre bei den Brauereien auf 40-50 Prozent eingependelt. Besonders betroffen davon sind die kleinen Brauereien.So zum Beispiel die Wirtshausbrauerei Beaver Brewing Company. Diese hat erst vor Kurzem einen zweiten Standort in Wien -Margareten eröffnet. Nun sei der Braubetrieb auf null heruntergefahren, berichtet Braumeister Wolfgang Lenz der "Presse". Vor Corona hätte er noch 120 Liter Bier pro Tag an den Mann gebracht, aktuell seien es, trotz der Möglichkeit eines Abholdienstes, nur acht. Besonders tragisch: Im Keller hat er noch rund 70 Hektoliter Bier stehen, die er nicht loswird. Und weil Bier als Frischeprodukt gilt, kann es nicht unbegrenzt lange verkauft werden - das Bier wird wohl vernichtet werden müssen.Auch wenn die Österreicher zu Hause Bier konsumieren, kann dies den Umsatzrückgang nicht wettmachen, ganz im Gegenteil. Die Branche merkt das Ausbleiben von gesellschaftlichen Aktivitäten. Weder Fußballspiele noch Konzerte gehen derzeit bekanntlich über die Bühne, eine große Einnahmequelle fällt weg.Auch der Staat muss nun den Gürtel enger schnallen. Laut Brauereiverband würde der Staat jährlich Einnahmen von rund 1,2 Milliarden Euro einnehmen. Dieser Betrag wird 2020 natürgemäß deutlich niedriger ausfallen. Um die ganz große wirtschaftliche Katastrophe abwenden zu können, hoffen die Bierbrauer freilich auf eine baldige Rückkehr zum Alltag.