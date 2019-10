Biertrinker sollen Wiener Kulturzentrum WUK retten

Neue Aktion: Bei jedem Verkauf eines 6er-Trägers Kultur-Reparatur-Seidl fließt 1 Euro direkt in die Sanierung des WUK.

Wie wichtig in Wien Kultur und Bier ist, zeigt eine neue Kooperation zwischen der Ottakringer Brauerei und dem alternativen Kulturzentrum WUK (Werkstätten- und Kulturhaus) im Alsergrund. Das sogenannte "Kultur-Reparatur-Seidl" unterstützt nämlich direkt die dringend notwendige WUK-Sanierung.Gemäß dem Spruch "Starkes Bier, starke Wirkung" geht pro verkauftem 6er-Träger ein Euro an das WUK (Werkstätten- und Kulturhaus) im neunten Wiener Gemeindebezirk. Das denkmalgeschützte WUK musste allein für die Erneuerung der elektrischen Anlagen über 850.000 Euro investieren undFür die weitere Sanierung des denkmalgeschützten Hauses wird das WUK auch weiterhin auf die Unterstützung angewiesen sein.v.l.n.r.: WUK Geschäftsleiter Vincent Abbrederis, Ottakringer-GF Matthias Ortner, Stadträtin Ulli Sima, die Aufsichtsratsvorsitzende der Ottakringer Getränke AG, Christiane Wenckheim und Ottakringer-GF Tobias Frank, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei © Jolly Schwarz"Wenn wir mit unserem 'Kultur-Reparatur-Seidl' nun zum Erhalt von Kunst und Kultur in Wien beitragen können, freut uns das ganz besonder, denn so verbinden wir Bierkultur mit Stadtkultur. Ottakringer ist schließlich seit 1837 integraler Bestandteil des städtischen Wiener Lebensgefühls", erklärt Matthias Ortner, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei.Groß präsentiert wurde das "Kultur-Reparatur-Seidl" mit 6,9 Volumsprozent Alkohol beim traditionellen Bockanstich am Montag, den 14. Oktober 2019 in der Ottakringer Brauerei. Mit dabei waren u.a. Wiens Stadträtin Ulli Sima, WKO-Gastronomieobmann Peter Dobcak, Billa-Vorstandssprecher Robert Nagele, Metro-Österreich-Einkaufs-GF Thomas Rudelt und Almdudler-GF Gerhard Schilling.