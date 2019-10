Bierpartei-Chef & Freunde kicken für Frauenhäuser

Marco Wanda, Seiler & Speer, Hans Krankl, Toni Polster, Russkaja, Turbobier, Nino aus Wien u.v.a. kicken am 6. Oktober zugunsten des Vereins Wiener Frauenhäuser.

Anpfiff zum 1. Band Fußball Cup Österreichs! Am Sonntag, 6. Oktober ab 12.30 Uhr, kicken im Kultstadion der Wiener Viktoria in Meidling heimische Musikgrößen wie Marco Wanda, Seiler & Speer, Turbobier Russkaja, Nino aus Wien u.v.a. unter der Aufsicht von Fußballlegenden wie Toni Polster, Herbert Prohaska und Hans Krankl um die Band Fußball Cup-Wandergitarre. Initiiert hat den Cup Alkbottle-Frontmann Roman Gregory. Der gesamte Erlös der Veranstaltung geht an den Verein der Wiener Frauenhäuser.Simmering-Karpfenberg war gestern! Am Sonntag prallt der FC Mehrgehtned, bestehend aus Marco Wanda, Nino aus Wien, Voodoo Jürgens, 5 Achterl in Ehr'n, u.v.a. auf die knallharten Teams von Seiler & Speer, Russkaja, Folkshilfe, Turbobier, Bloodsucking Zombies from outer Space und Gnackwatschn. Und auch heimische Musikerinnen, wie Birgit Denk, Liz Görgl, Virginia Ernst, schnüren als Herta BFC ihre Fußballschuhe.In Summe kämpfen acht prominente österreichische Bands mit je sechs SpielerInnen, in jeweils vier Matches, zu je 20 Minuten auf der Kultsportstätte der Wiener Viktoria (Oswaldgasse 34, Wien 12) um die Band Fussball Cup-Wandergitarre.Für das nötige Fair Play sorgen die Kickerlegenden Toni Polster, Steffen Hofmann, Herbert Prohaska und Hans Krankl, die sich ehrenamtlich als Schiedsrichter in den Dienst der guten Sache gestellt haben. Initiiert wurde der Cup von Alkbottle Sänger und Präsidenten des Ostligisten SC Wiener Viktoria, Roman Gregory. „Ich verspreche mir zwar von diesem einzigartigen Event keine sportlichen Höchstleistungen, aber jede Menge Spaß und ein volles Haus, denn der Eintritt geht zu 100 Prozent an den Verein der Wiener Frauenhäuser", so Gregory. Moderiert wird die Veranstaltung von Elisabeth Auer.