i Johnny Galecki und "Big Bang Theaory"-Kollege Jim Parsons (v.l.) wurden in L.A. nach dem Ende der Serie vor sieben Jahren geehrt. IMAGO/Depositphotos Publikumsliebling Nach 7 Jahren! "Big Bang Theory"-Star feiert Comeback Johnny Galecki stand sieben Jahre lang nicht mehr vor der Kamera. Jetzt ist er zurück - und zeigt private Bilder von seiner Rückkehr. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 13:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwölf Staffeln lang spielte Johnny Galecki den liebenswerten Physiker Leonard Hofstadter in "The Big Bang Theory". Als die Erfolgsserie 2019 endete, verabschiedete sich der heute 51-Jährige weitgehend von der Schauspielerei und verließ Los Angeles.

Nun hat der Schauspieler nach sieben Jahren sein Comeback gefeiert - allerdings nicht vor der Kamera, sondern auf der Theaterbühne. Im Lookingglass Theatre in Chicago stand er unter der Regie von Colin Hanlon für das Stück "Kowalski" auf der Bühne. Darin verkörperte er den weltbekannten Dramatiker Tennessee Williams.

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"Die Planeten standen günstig", erklärte Galecki seine Rückkehr, schreibt rtl.de. Nach sieben Jahren, in denen er "das Leben still beobachtet" habe, habe er endlich das Gefühl gehabt, seiner Arbeit wieder etwas Neues geben zu können.

Private Einblicke hinter die Kulissen

Das Stück handelt von einem fiktiven Treffen zwischen Tennessee Williams und dem jungen Marlon Brando im Jahr 1947 - kurz vor der Broadway-Premiere von "Endstation Sehnsucht". Die Produktion ist mittlerweile beendet.

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Galecki gewährte dem "People"-Magazin 27 private Fotos, die hinter den Kulissen entstanden sind. Auf einem der Bilder ist auch seine Tochter Oona Evelena zu sehen. Der Schauspieler hat außerdem einen Sohn aus seiner früheren Beziehung mit Alaina Meyer, der 2019 zur Welt kam.