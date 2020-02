Inzest-Skandal um "Big Brother"-Kandidatin

Cathleen V., die seit einer Woche im "Big Brother"-Haus lebt, hat ein dunkles Geheimnis: Sie war mit ihrem Halbbruder zusammen.

RTL zeigte ihren TV-Auftritt nie

Cathleen erzählte Sat.1 nichts von ihrem Halbbruder

Bei "Big Brother" sorgt eine Teilnehmerin derzeit für mächtig Gesprächsstoff: Cathleen war nämlich mit ihrem Halbbruder Andreas zusammen.Wie die "Bild" berichtet, wollte sie 2013 mit ihm in der RTL-Dokushow "7 Tage Sex"auftreten. Doch die Folge wurde nie ausgestrahlt. "Ich liebe meinen Mann, er mich. Dazu stehen wir. Viele versuchen, uns deshalb anzugreifen. Es ist schade, dass unsere Folge deshalb abgesetzt wurde", erzählte sie damals dem Blatt. Weil niemand gegen das Paar Anzeige erstattete, gab es keine Konsequenzen für Cathleen und Andreas.Aktuell ist sie bei "Big Brother" zu sehen. Laut "Bild" soll Sat.1 über die Geschichte mit ihrem Halbbruder erst kurz vor ihrem Einzug erfahren haben. Die 38-Jährige stattete nämlich vorher einem Beauty-Doc einen Besuch ab."Ich habe meine Eingriffe machen lassen, weil ich ja an der Quelle war. In die Lippen Hyaluron und Botox in die Stirn. Ich habe lange bei ästhetischen Ärzten gearbeitet. Ich habe auch Mitarbeiterrabatt bekommen. Ich bin damit zufrieden und übertreibe es nicht. Ich habe auch ein bisschen absaugen machen lassen, um die Hüfte. Und den Bauch, den habe ich auch tunen lassen", erklärte sie.Inzwischen ist Cathleen aber nicht mehr mit ihrem Halbbruder zusammen. Daher durfte sie auch an der Show teilnehmen. "Sie kam als Single zu uns und ihr Führungszeugnis war sauber", erklärte eine Sendersprecherin der "Bild"-Zeitung.