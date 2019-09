Burn-Out mit Bike in Lokal löst Brandeinsatz aus

Weil Bewohner in einem Lokal in St. Oswald bei Freistadt einen Brand vermuteten, musste die Feuerwehr anrücken. Allerdings "brannte" nur der Gummi eines Motorrades.

Zwei Personen verletzt

Was für ein kurioser Einsatz! Mittwoch gegen 23.30 Uhr wurde die Feuerwehr in St. Oswald bei Freistadt zum Brandeinsatz gerufen. Bewohner meldeten starke Rauchentwicklung im Lokal unter ihnen.Die Feuerwehr rückte an und staunte dann nicht schlecht. Ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt stand samt Motorrad im Lokal. Der Mann war mit dem Bike einfach mal in den Vorraum des Geschäfts gefahren und gab am Stand solange Gas, bis es qualmte und die Hinterreifen durchdrehten – ein Burn-Out. Daher auch der starke Rauch im Erdgeschoß des Gebäudes.Lustig war das allerdings nur bedingt. Zwei Familien, im 1. Stock des Gebäudes, waren nämlich wegen der starken Rauchentwicklung in ihren Wohnungen eingeschlossen. Die Feuerwehr musste die Räumlichkeiten mit Ventilatoren belüften. Zum Brand kam es nicht.Dennoch: Zwei Hausbewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung. Die sieben Gäste des Lokals konnten unverletzt ins Freie flüchten. Der Mann wurde bei der Staatsanwaltschaft Linz und der BH Freistadt angezeigt.