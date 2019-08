Biker (40) schlittert gegen Verkehrszeichen – tot

Der Motorradlenker kam in einer Kurve zu Sturz und schlitterte gegen ein Verkehrszeichen. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen.

Der 40-jährige Italiener aus Graz war Donnerstagfrüh, gegen 06.20 Uhr, alleine mit seinem Motorrad auf der Rechberg Straße (B64) in Richtung Weiz unterwegs.In Schrems bei Frohnleiten kam er in einer starken Linkskurve zu Sturz und in weiterer Folge rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte der 40-Jährige gegen ein Verkehrszeichen und erlitt tödliche Verletzungen.Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer wurde auf den Crash aufmerksam und verständigte die Rettungskräfte. Das Notarztteam des Rettungshubschraubers Christophorus 12 sowie Einsatzkräfte des Roten Kreuzes leisteten Erste Hilfe und versuchten den 40-Jährigen zu reanimieren. Er erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.Angehörige wurden im Beisein des Kriseninterventionsteams verständigt. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge, dürfte überhöhte Geschwindigkeit zum Sturz geführt haben.(red)