Biker (47) per Helikopter ins Krankenhaus geflogen

Die Motorrad-Saison hat noch gar nicht richtig begonnen, schon liegt der erste Biker aus NÖ im Spital: Ein 47-Jähriger stürzte bei einer Ausfahrt in Bad Erlach schwer.

Das schöne Vorfrühlingswetter nutzte ein 47-jähriger Niederösterreicher am Montagvormittag zu einer Ausfahrt. In einer Rechtskurve im Ortsgebiet von Bad Erlach (Bezirk Wr. Neustadt-Land) verlor der 47-Jährige die Herrschaft über seine 125er-Maschine "Ride Blur" und kam schwer zu Sturz.Ein nachkommender Autofahrer hielt an und leistete sofort Erste Hilfe. Der Schwerverletzte wurde mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 3 ins Wiener Neustädter Krankenhaus geflogen.Da durch den Sturz relativ viel Treibstoff ausgeronnen war, musste auch die Feuerwehr zur Unfallstelle anrücken.