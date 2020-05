Biker (52) schoss während Fahrt auf L17-Fahrschüler

Irre Szenen am Donnerstagabend in Ebreichsdorf: Ein 52-jähriger Biker gab während der Fahrt einen Schreckschuss auf einen 16-jährigen Autolenker ab.

Getrieben von Alkohol und Benzin verlor ein 52-jähriger Motorradfahrer am Donnerstag auf der A3 in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) völlig die Beherrschung und schoss mit einer Schreckschusswaffe während der Fahrt auf den neben ihm fahrenden Wagen eines 16-jährigen L17-Lenkers mit zwei Begleitpersonen.Was genau den Biker so sehr verärgerte, dass er kurz nach 17 Uhr zum CO2-Revolver griff, ist derzeit unklar. Eine Vernehmung war bislang nicht möglich, auch weil der Mann bei seiner vorläufigen Festnahme wenige Minuten später 1,36 Promille hat. Der Biker und das Opfer kommen zwar beide aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung, kannten einander laut Polizei aber nicht.Nach der Schussabgabe rauschte der 52-Jährige Richtung Wien davon. Verletzt wurde niemand, auch Sachschaden entstand keiner. Der Motorradfahrer konnte wenig später von der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel im Bereich der Raststation Guntramsdorf angehalten werden.Den CO2-Revolver nahm ihm die Polizei ab, auch den Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde zudem ausgesprochen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Baden und der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt angezeigt. Die Einvernahme folgt am Freitag.