Biker (55) raste mit 158 km/h durch Gemeinde

Die Polizei erwischte in Kleinzell (Bezirk Lilienfeld) einen 55-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk Korneuburg mit 158 km/h in einer 70er Zone.

Das wohl letzte warme Wochenende des Jahres nutzten nicht nur viele Biker für einen Ausflug in den Süden Niederösterreichs, auch die Polizei gesellte sich am Nationalfeiertag dazu und verfolgte das Ganze durch ein Lasermessgerät.Beamte der Polizeiinspektion St. Veit an der Gölsen erwischten dabei im Gemeindegebiet von Kleinzell auf der Landesstraße mit der passenden Nummer 133 einen 55-jährigen Motorradlenker aus dem Bezirk Korneuburg mit einer Geschwindigkeit von 158 km/h – in einer 70er Zone.Auf Platz zwei im wenig ruhmreichen Ranking landete ein Gänserndorfer (50) mit 136 km/h. Beide Fahrzeuglenker wurden der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld angezeigt und dürfen sich demnächst über schmerzhafte Post "freuen".