Biker (23) krachte durch Heckscheibe von Auto

In Erlauf (Bezirk Melk) kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Mittwoch kurz vor 16:30 Uhr in Erlauf auf der B1 zu einem Auffahrunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw, wobei der 23-jährige Motorradlenker die Heckscheibe des Volkswagens vor ihm durchschlug.Der Biker verletzte sich dabei so schwer, dass neben zwei Rettungsfahrzeugen auch der Notarzt zur Unfallstelle ausrückte. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Verletzte ins Krankenhaus Amstetten gebracht.Die beiden Insassen des Autos (21 und 26 Jahre alt) blieben unverletzt. Die Feuerwehr aus Erlauf kümmerte sich im Anschluss um den Abtransport des Motorrads und die Reinigung der mit Scherben bedeckten Bundesstraße.