Biker krachte in Fahrertüre von Transporter

Zu einem schweren Unfall kam es am Samstag in Markt Piesting (Bezirk Wr. Neustadt-Land). Ein Motorradfahrer musste ins Spital gebracht werden.

Auf der Gutensteiner Straße in Markt Piesting kam es am Samstag gegen 12:30 Uhr in der Nähe der ehemaligen Brauerei zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer unbestimmten Grades verletzt wurde.Aus bisher unbekannter Ursache war der Biker in einen VW Transporter gekracht, erwischte genau die Fahrertüre des sich quer auf der Straße befindlichen Autos. Der Motorradlenker wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und dann ins Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert.Die Feuerwehr Markt Piesting sicherte die Unfallstelle, nahm die Bergung des Motorrades vor, reinigte die Fahrbahn von ausgetretenen Betriebsmitteln und stellte die beiden Unfallfahrzeuge anschließend gesichert ab.